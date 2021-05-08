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اذاعة وتلفزيون

تصوير الموسم 14 من “أمودو” بعد رمضان

منذ 44 ثانية
حسين فوزي يستعد للانتقال رفقة طاقم البرنامج إلى منطقة الأطلس يستعد الحسين فوزي لتصوير الموسم الرابع عشر من برنامج “أمودو” من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، مباشرة بعد رمضان. وقال الحسين فوزي ل”الصباح” إنه سينتقل رفقة طاقم البرنامج إلى منطقة الأطلس لتصوير عشر حلقات، سيتم من خلالها تسليط الضوء علىأكمل القراءة »


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منذ 44 ثانية
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