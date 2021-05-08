ملف الصباح
فاسيون صلوا خارج المساجد
التمرد انطلق افتراضيا وفعل واقعا باحتجاجات والاعتقالات والمحاكمات فرملت غضبا شبابيا لاحت بوادر تمرد شباب فاسي على إجراءات الحظر الليلي ومنع صلاة التراويح في المساجد، مبكرا منذ أهل شهر رمضان خاصة بأحياء بمقاطعتي زواغة وسايس، قبل الجهر بالعصيان فعليا في تحد واضح للسلطات. لكن حملة الاعتقالات التي شنتها ومتابعة العشراتأكمل القراءة »
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