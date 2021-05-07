المغرب التطواني يتأهل لنصف نهائي كأس العرش

تأهل فريق المغرب التطواني إلى نصف نهاية كأس العرش (2019-2020)، وذلك عقب تفوقه على فريق المغرب الفاسي بعد الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية (7-6)، في المباراة المثيرة التي جمعتهما، مساء أمس (الخميس)، على أرضية الملعب الكبير لطنجة برسم دور ربع النهاية.

وانتهى الوقت القانوني والإضافي لهذه المواجهة بالتعادل السلبي.

و يدين فريق المغرب التطواني بهذا التأهل للاعبه عادل الحسناوي الذي تحول في الانفاس الاخيرة من اللقاء الى حراسة المرمى عقب اشهار الورقة الحمراء في وجه الحارس الرسمي يحيى الفيلالي ، حيث خطف الاضواء خلال ضربات الجزاء الترجيحية حينما تمكن من التصدي لاثنتين ،ليقود بالتالي فريقه لانتزاع تذكرة العبور الى دور النصف.

و بهذا الفوز يلحق فريق المغرب التطواني بركب المتأهلين الى المربع الذهبي بجانب فرق رجاء بني ملال و الوداد الرياضي و الجيش الملكي .

ويضرب المغرب التطواني موعدا مع الوداد الرياضي في دور النصف في حين يلتقي فريق الجيش الملكي بفريق رجاء ملال الممثل الوحيد لاندية القسم الاحترافي الثاني .

(ومع)