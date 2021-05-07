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المغرب التطواني يتأهل لنصف نهائي كأس العرش

منذ 11 ثانية
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 تأهل فريق المغرب التطواني  إلى نصف نهاية كأس العرش (2019-2020)، وذلك عقب تفوقه على فريق المغرب الفاسي بعد الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية (7-6)، في المباراة المثيرة التي جمعتهما، مساء أمس (الخميس)،  على أرضية الملعب الكبير لطنجة برسم دور ربع النهاية.

وانتهى الوقت القانوني والإضافي لهذه المواجهة بالتعادل السلبي.

 و يدين فريق المغرب التطواني بهذا التأهل للاعبه عادل الحسناوي الذي تحول في الانفاس  الاخيرة من اللقاء الى حراسة  المرمى عقب اشهار الورقة الحمراء في وجه الحارس  الرسمي يحيى الفيلالي ، حيث خطف الاضواء خلال ضربات الجزاء الترجيحية حينما تمكن من التصدي لاثنتين ،ليقود بالتالي فريقه لانتزاع تذكرة العبور الى دور النصف.

و بهذا الفوز يلحق فريق المغرب التطواني بركب المتأهلين الى المربع الذهبي  بجانب فرق رجاء  بني ملال و الوداد الرياضي و الجيش الملكي .

   ويضرب المغرب التطواني موعدا مع الوداد الرياضي في دور النصف في حين يلتقي فريق الجيش  الملكي بفريق رجاء ملال الممثل الوحيد لاندية القسم  الاحترافي الثاني .

(ومع)

منذ 11 ثانية
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