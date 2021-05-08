حوادث
اعتقال نسوة يحترفن التسول بالنصب
ثنائي يتشكل من شقيقتين تنتحلان جنسية أجنبية تحمل إحداهما دمية رضيعة وأخرى ترافق طفلين أجلت غرفة الجنحي التلبسي بابتدائية أكادير وابتدائية إنزكان، الثلاثاء الماضي، النظر في ملفين منفصلين يتابع فيهما ثنائيان يتشكلان من أربع نسوة، يمتهن التسول. ويتكون الثنائي الأول من شقيقتين توظفان دمية لإيهام المحسنين بأنها مولود صغير فيأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.