بوريطة يتباحث مع نظيره الغابوني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، اليوم الخميس، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي ، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والفرانكفونية والاندماج الإقليمي والغابونيين بالخارج ، باكوم موبيلي-بوبيا، وذلك في إطار التعزيز المستمر للعلاقات الاستراتيجية المغربية الغابونية.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه الشراكة الاستراتيجية، التي ترتكز على العلاقات الأخوية التاريخية التي أرسى أسسها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني وشقيقه الراحل فخامة الرئيس عمر بونغو أونديمبا، طيب الله ثراهما، يتم اليوم تكريسها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس وشقيقه الرئيس علي بونغو أونديمبا.

وأضاف البلاغ أن الجانبين شددا خلال هذه المباحثات على أهمية مواكبة التعاون السياسي الوثيق من خلال تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين المغرب والغابون ، اللذين يعدان فاعلين رئيسيين في التكامل الإقليمي بإفريقيا.

وفي هذا السياق ، اتفق بوريطة وموبلي بوبيا على التحضير ، في الأشهر المقبلة، للجنة المشتركة المغربية الغابونية الكبرى، التي ستركز بالخصوص على تنمية العلاقات الاقتصادية بين المغرب والغابون.

وتحقيقا لهذه الغاية ، شدد الطرفان على ضرورة الاهتمام بتعزيز آليات وأدوات التبادل والتعاون بين رجال الأعمال بالبلدين ، بهدف تنظيم منتدى اقتصادي.