إحداث 30 وحدة للتعليم الأولي بالحسيمة بغلاف مالي يناهز 6 ملايين درهم

تمت برمجة إحداث 30 وحدة للتعليم الأولي على مستوى عدد من الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة بغلاف مالي يقدر بنحو 5 ملايين و 945 ألف درهم.

وتنجز هذه المشاريع التي تشرف عليها وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال بالجماعات الترابية بني بوشيبت وتاغزوت وتامساوت وعبد الغاية السواحل بإقليم الحسيمة، ضمن المشاريع التي أطلقتها الوكالة.

وأفاد طلب عروض لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال بهذا الخصوص، نشر على موقعها الإلكتروني، بأن فتح الأظرفة المتعلقة بهذا المشروع سيتم يوم 24 ماي الجاري بمقر الوكالة الكائن بمدينة طنجة.

يذكر أن الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه يعتبر المشروع الأول من بين 18 مشروعا لتنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تتوزع على ثلاثة مجالات تتمثل في الإنصاف وتكافؤ الفرص (7 مشاريع) والارتقاء بجودة التربية والتكوين (7 مشاريع) وحكامة المنظومة والتعبئة (4 مشاريع).

وتعتزم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة تغطية جميع التجمعات السكنية بالجهة بوحدات التعليم الأولي في أفق 2025.

وأفادت معطيات للأكاديمية بأنه تم الشروع في إطار جهود الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه، على مستوى الجهة، في إحداث وتأهيل وتجهيز 2970 حجرة للتعليم الأولي في أفق 2025، وهو ما سيمكن من تغطية كافة تراب الجهة.