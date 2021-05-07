وطنية
مداخيل “الكيف” ستصل 6300 مليار سنويا
الزراعة العشوائية دمرت البيئة و400 ألف مزارع يعانون الفقر توقع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن يحقق تقنين القنب الهندي للاستعمال الصناعي والطبي دخلا سنويا مهما يصل إلى 6300 مليار في علاقته بالتصدير لدول الاتحاد الأوربي، وفق دراسة أنجزتها مصالح الوزارة. وجاء في ملخص الدراسة، التي عرضت بلجنة الداخلية بمجلسأكمل القراءة »
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