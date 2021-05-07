حوادث
التحقيق في اختلالات بمديرية المياه والغابات
فرقة أمنية جهوية من فاس تبحث فيها وتنقلت لكرسيف والخميسات للاستماع إلى المشتبه فيهم فتحت فرقة جهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، مكلفة بالجريمة المالية، بحثا في خروقات واختلالات مالية وإدارية بالمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بكرسيف، بناء على أوامر الوكيل العام باستئنافية المدينة، وبتنسيق تام مع الفرقة المحليةأكمل القراءة »
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