حوادث
شركات للنصب على الدولة والمساهمين
مستثمرون استنسخوها بوثاق مزورة متسببين في تناقض بين المعطيات أثارت ملفات معروضة على القضاء طرقا احتيالية وعمليات تزوير واستنساخ شركات، أبطالها رجال أعمال ومستثمرون، عبر التلاعب في المعطيات الخاصة بشركاتهم عن طريق تقديم معلومات للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تتناقض مع تلك المضمنة في السجل التجاري للمحاكم التجارية في المملكة.أكمل القراءة »
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