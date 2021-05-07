حوادث
فيلات وهمية فوق أراض فلاحية
المصالح الأمنية في الناظور تجري أبحاثا عن ودادية نصبت على منخرطين في مليارين تجري المصالح الأمنية في الناظور تحرياتها، بخصوص النصب على عشرات المنخرطين بودادية سكنية، مخصصة لتشييد فيلات في مبلغ يفوق مليارين، وتزوير أختام المحكمة الابتدائية للاحتيال عليهم. وتوصلت «الصباح» بوثائق تشير إلى الاتهامات التي وجهها منخرطون في الوداديةأكمل القراءة »
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