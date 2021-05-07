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الرياضة

الأكاديمية تفضح برمجة معسكرات الشباب

منذ 13 ثانية
رفضت تسريح لاعبيها بسبب تزامن التجمع مع الامتحانات رفضت أكاديمية محمد السادس الدولية لكرة القدم تسريح لاعبيها لتجمع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الذي يخوضه حاليا بالمعمورة. وعلمت “الصباح”، أن سبب رفض أكاديمية تسريح لاعبيها يعود إلى تأخرهم في الدراسة، مع اقتراب موعد الامتحانات، سيما أن التجمع خارج توقيتأكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية
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