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حوادث

سرقة سائحين وسط فندق بمراكش

منذ 17 ثانية
اختفاء مبلغ يتجاوز 40 مليونا من غرفتهما وأبحاث لفك ملابسات الواقعة تسابق المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، الزمن، لفك لغز عملية سرقة مبلغ مالي مهم، تعرض لها سائحان بأحد الفنادق المصنفة بالمدينة العتيقة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت تعرض سائحة أردنية رفقة زوجها الإماراتي لسرقة مبلغأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية
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