وطنية
أطر مرجعية موحدة تثير الاستفهام
تفاوت بين الأكاديميات وبين العام والخصوصي يربك التلاميذ أصدرت وزارة التربية الوطنية الأطر المرجعية، بعد أشهر من مطالبة الأساتذة لها بالإفصاح عنها، خاصة أنها تتعلق بالمواد المدرسة في السنوات الإشهادية، والتي تكون بمثابة تأطير للمادة، سواء تعلق الأمر بالكفايات والتعلمات أو الجانب البيداغوجي والزمني، إضافة إلى طريقة الامتحان، وهذا الأمرأكمل القراءة »
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