الرياضة
التكناوتي وبنشريفة يهزمان كورونا
مولودية الجزائر يحدد 15 ماي موعدا لاستقبال الوداد في عصبة الأبطال كشفت التحاليل المخبرية الأخيرة التي أجريت على لاعبي الوداد، للكشف عن فيروس كورونا، شفاء الحارس أحمد رضا التكناوتي، ومحمد بنشريفة، المدرب المساعد، للفريق الأحمر. ويمني الفريق البيضاوي النفس، في عودة جميع المصابين، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، بغية التقليلأكمل القراءة »
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