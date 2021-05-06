الرياضة
6 ملاعب للأسود بتصفيات المونديال
«كاف» اختارت 13 ملعبا من جنوب إفريقيا وسبعة من مصر يستقبل المنتخب الوطني منافسيه في ستة ملاعب خلال التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022، بعد استجابتها للمعايير الدولية، المنصوص عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». وحسمت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» في الملاعب، المؤهلة لاحتضانأكمل القراءة »
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