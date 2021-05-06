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الرياضة

لقجع وأمزازي يعيدان الكرة إلى المدارس

منذ 12 ثانية
يقود فوزي لقجع، رئيس الجامعة وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ثورة كرة القدم بالمدارس التعليمية، بعد توقيع مجموعة من اتفاقيات شراكة وتعاون، للارتقاء بالرياضة المدرسية، وإرساء مسارات ومسالك رياضة ودراسة في كرة القدم بصفة عامة، والنسوية خاصة. ووقعت الوزارة والجامعة اتفاقيتين تهمان الارتقاء برياضةأكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية
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