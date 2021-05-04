إطلاق عملية “من الطفل إلى الطفل” لتشجيع التمدرس بطاطا

تم، أخيرا، بالجماعة الترابية تيسينت (إقليم طاطا)، إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية “من الطفل إلى الطفل” للموسم الدراسي 2020-2021، للتعبئة بشأن ضمان الحق في التمدرس وتمكين التلاميذ المنقطعين وغير الممدرسين من الالتحاق بالمدارس.

وانطلقت هذه العملية التربوية، التي تشرف عليها وزارة التربية الوطنية بتعاون مع منظمة “اليونيسيف”، من مجموعة مدارس العتيق بالجماعة الترابية لتيسينت، وذلك تحت شعار “لنعمل جميعا لضمان الحق في التمدرس”، بحضور كل من المنسق الإقليمي للمشروع، مولاي محمد الكريمي، والمنسق الإقليمي لبرنامج التعاون مع اليونيسيف، محمد المخلوفي، وعدد من الشخصيات والأطر التربوية بالإقليم.

وأكد مولاي محمد الكريمي، أن هذه العملية، التي تندرج في إطار برنامج “فرصة للجميع” بشراكة مع منظمة اليونيسف، تروم تحسيس الفاعلين التربويين وباقي المتدخلين من سلطات ومجتمع مدني وتلاميذ إلى جانب الأسر بظاهرة عدم التمدرس والانقطاع عن الدراسة.

وأضاف أن عملية “من الطفل إلى الطفل” تساهم في تفعيل مبدأ إلزامية التعليم والعمل على إرجاع التلاميذ المنقطعين عن الدراسة لأجل إدماجهم المباشر في التعليم النظامي أو تسجيلهم في برامج الفرصة الثانية أو دعمهم في إطار برنامج المواكبة التربوية.