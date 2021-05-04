جهة سوس…لقاءان حول تشييد السدود الصغرى ومعالجة المياه العادمة

انعقد، أمس الاثنين بأكادير، عبر تقنية التناظر المرئي، لقاءان، ترأسهما والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، وذلك لتدارس “تشييد السدود الصغرى ومعالجة المياه العادمة” على مستوى جهة سوس ماسة.

وأوضح بلاغ لرئاسة مجلس الجهة أن اللقاء الأول، الذي شارك فيه رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ابراهيم حافيدي، وأعضاء اللجنة الجهوية الموضوعاتية لتتبع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب و مياه السقي 2020-2027، خصص لتدارس والمصادقة على المقترحات المتعلقة ببرمجة مشاريع إحداث السدود الصغرى بالجهة.

وأضاف المصدر أنه يتوخى من إحداث هذه السدود تنظيم و إدارة الموارد المائية المتاحة و توفير احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب والسقي، أو بهدف درء وتجنب الفيضانات والسيول، أو لتحقيق كلا الغرضين معا حسب الأولويات والميزانيات المقررة.

وذكر المصدر أن اللقاء الثاني، خصص لعرض نتائج الدراسة التشخيصية حول إشكالية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بمحطة المزار في سقي ملاعب الكولف، وذلك في إطار التدبير المعقلن لهذه المياه الحيوية وكذا حماية الموارد المائية لجهة سوس ماسة.

يذكر أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي كان موضوع اتفاقية إطار وقعت خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 13 يناير 2020 بالرباط، خصص له استثمارا بكلفة إجمالية بلغت حوالي 115.4 مليار درهم.