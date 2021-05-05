الرياضة
جمعية تستنكر الاعتداء على حكم
استنكرت جمعية حكام عصبة البيضاء الكبرى، الاعتداء الذي تعرض له حكم إحدى مباريات بطولة الشباب بملعب ملحق مركب الخامس، السبت الماضي. وذكر بلاغ للجمعية أنها تستنكر بقوة الاعتداء الذي تعرض له الحكم بطريقة وحشية وهمجية، وتؤكد أن هذه الممارسات اللامسؤولة تهدف في العمق ضرب القيم الرياضية. وأعلنت الجمعية تضامنها المطلقأكمل القراءة »
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