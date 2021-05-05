الرياضة
غرامات للأندية بسبب البروتوكول
محددة قبل المباريات وبعدها وتتراوح بين ألفي درهم و 20 ألفا حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مجموعة من الغرامات على الأندية، في حال عدم احترامها للبروتوكول التنظيمي المعتمد قبل وبعد مباريات البطولة الاحترافية، بقسميها الأول والثاني. وتضمنت العقوبات المذكورة، مجموعة من الغرامات على الأندية، في حال مخالفتها للبروتوكول المعتمد،أكمل القراءة »
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