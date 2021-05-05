حوادث
وفاة غامضة تستنفر أمن إيموزار
أمرت النيابة العامة بابتدائية صفرو، بتشريح جثة ثلاثينية عثر عليها في منزلها بإيموزار كندر قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، وصدور أوامر بتسليمها لعائلتها لدفنها في انتظار ظهور نتائج التشريح والبحث الذي فتحته الشرطة القضائية بمفوضية المدينة. وقالت المصادر إن المعاينة أكدت وجود حروق برجل الضحية تجهل ظروفأكمل القراءة »
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