مكتب الصرف : انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب بلغ ما مجموعه 3.325 مليار درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021 ، مقابل 4.871 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بانخفاض نسبته 31.7 في المائة.

وعزا المكتب، في مذكرة له حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر مارس 2021، هذا الانخفاض إلى تراجع عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10.6 في المائة، حيث انتقلت من 7.068 مليار درهم الى 6.322 مليار درهم، مقرونة بارتفاع النفقات بنسبة 36.4 في المائة.

وفي المقابل، ارتفع صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة إلى الخارج ب 102 مليون درهم لتبلغ 1.544 مليار درهم متم مارس 2021 مقابل 1.442 مليار درهم السنة الماضية.

كما أن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج تضاعفت تقريبا (+ 2.573 مليار درهم ) لتبلغ 5.324 مليار درهم متم مارس 2021 مقابل 2.751 مليار درهم متم مارس 2020.

وبالموازاة مع ذلك، بلغت قيمة التصرفات في هذه الاستثمارات، حسب المصدر ذاته، 2.471 مليار درهم.

(ومع)