وطنية
الانتخابات تؤجل تحرير سعر “البوطا”
تفادت حكومة سعد الدين العثماني، احتقانا اجتماعيا وخسارة مكوناتها الانتخابات، برفض مقترح رفع الدعم عن غاز البوطان، أي “البوطا”، وكذا الدقيق والسكر، وإلغاء صندوق المقاصة بصفة نهائية، وتحويل أمواله إلى الدعم المباشر للأسر الفقيرة، في إطار القانون الجديد للسجل الاجتماعي. وقالت مصادر “الصباح” إن الأغلبية الحكومية لم تساير العدالة والتنمية،أكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.