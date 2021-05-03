تأثير اضطرابات النوم على الصحة خلال رمضان

إن اضطرابات النوم خلال رمضان تكون لها انعكاسات سلبية على الصحة، إذ يعتبر جهاز القلب والشرايين أول من يتأثر بها.

وتؤدي اضطرابات النوم خلال الشهر الفضيل إلى الشعور بالعياء والرغبة بالنوم خلال النهار، إضافة إلى اضطرابات الضغط الدموي، إذ ترتفع نسبته، إلى جانب الشعور بالدوار وعدم التركيز والإرهاق ونقص الدورة الدموية وأحيانا الشعور بالغثيان.

وينصح بضرورة الحرص على أخذ ساعات النوم الكافية، خاصة للأشخاص الذين يعانون أمراض السكري والقلب والشرايين والضغط الدموي.

ومن جهة أخرى، ينبغي أن تكون وجبة السحور خفيفة وسهلة الهضم وتتضمن سكريات بطيئة مثل الخبز والتمر وأيضا الجبن والحليب تفاديا لمشاكل في الجهاز الهضمي.

ومن بين النصائح كذلك عدم تناول أطعمة غنية بالتوابل وعدم الإكثار من الدهنيات والسكريات خلال وجبة السحور، فتفادي ذلك يساعد على النوم الجيد وعدم الشعور بالقلق والتوتر واضطراب المزاج أثناء النهار.

أ ك