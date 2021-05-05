حوادث
سقوط شاحنة مخدرات دولية
“ديستي” تعقبتها من أكادير في طريقها إلى فاس وتنسيق مع درك السهول أطاح بسائقها أطاحت عناصر من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي” وعناصر تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بالتنسيق مع أفراد المركز الترابي للدرك الملكي بالسهول، ليلة السبت الماضي، بعضو شبكة دولية لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وحجزتأكمل القراءة »
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