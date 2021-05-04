الأولى
اختفاء غامض لأرشيف مديرية الرياضة
اختفى أرشيف مديرية الرياضة التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، في ظروف غامضة، وأتلفت أغلب الملفات الخاصة بالجامعات الرياضية، الشيء الذي وضع موظفي المديرية في موقف حرج. وعلمت “الصباح”، أن محمد أحميميز، مدير الرياضة الحالي، لم يجد ملفات العديد من الجامعات الرياضية، إضافة إلى أن بعض الحواسيب جرى إفراغها من محتوياتها،أكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.