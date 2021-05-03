بورصة البيضاء…الاقتراب من التوازن خلال جلسة الافتتاح

سجلت بورصة البيضاء، خلال جلسة الافتتاح صباح اليوم (الاثنين)، أداء قريبا من التوازن، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي مازي ب0,01 % إلى 11.810,07 نقطة.

فيما تراجع مؤشر MSI20 ، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,01% مسجلا 962,81 نقطة، وكذلك الشان بالنسبة لماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، حيث استقر عند 9.601,7 نقطة (-0,01%).

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، استقر كل من “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” على التوالي عند 10.899,85 (زائد 0,1%)، و 10.091,07 نقطة ( زائد 0,05 % ).

بينما استقر المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” عند 897,65 نقطة، (-0,01%).