الرياضة
الزمامرة يوقف انتصارات الرجاء
الشابي: لعبنا مباراة سيئة وسنحاول استعادة أسلوبنا أوقف نهضة الزمامرة سلسلة انتصارات الرجاء الرياضي، منذ تعيين التونسي لسعد الشابي مدربا له، وفرض عليه التعادل، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أول أمس (الأحد)، بملعب المسيرة الخضراء بآسفي، ضمن الدورة الرابعة عشرة لبطولة القسم الأول. وكان الرجاء سباقا إلىأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.