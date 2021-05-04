اذاعة وتلفزيون
“بنات العساس” على “الأولى”
سيلتقي مشاهدو قناة “الأولى”، اليوم (الثلاثاء)، على الساعة الثامنة وعشرين دقيقة مع حلقة جديدة من مسلسل “بنات العساس”، من بطولة دنيا بوطازوت ومنى فتو وعزيز الحطاب وإخراج إدريس الروخ. وتحكي قصة المسلسل معاناة شقيقتين اضطرتا إلى الهرب إلى البيضاء، بعد أن وجدتا نفسيهما عرضة للشارع بسبب إدمان وإفلاس والدهما، وتتحملأكمل القراءة »
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