الرياضة
قطر تفتح أبوابها لمتطوعي كأس العرب
المنظمون حددوا شروطا صارمة من بينها إتقان اللغتين العربية والإنجليزية قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بقطر فتح باب التطوع أمام الراغبين في تقديم الدعم والمساعدة، من أجل إنجاح الدورة المقبلة، التي تحتضنها الدوحة في دجنبر المقبل. وحدد المنظمون دورهم في الترحيب بالمشجعين أثناء الولوج إلى الملاعب وإرشادهم إلى مقاعدهم،أكمل القراءة »
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