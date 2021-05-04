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الرياضة

قطر تفتح أبوابها لمتطوعي كأس العرب

منذ 7 ثواني
(Doha - Catar, 28/10/2019) Presidente da República, Jair Bolsonaro durante Visita ao estádio de futebol Al Janoub. Foto: Valdenio Vieira/PR
المنظمون حددوا شروطا صارمة من بينها إتقان اللغتين العربية والإنجليزية قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بقطر فتح باب التطوع أمام الراغبين في تقديم الدعم والمساعدة، من أجل إنجاح الدورة المقبلة، التي تحتضنها الدوحة في دجنبر المقبل. وحدد المنظمون دورهم في الترحيب بالمشجعين أثناء الولوج إلى الملاعب وإرشادهم إلى مقاعدهم،أكمل القراءة »


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منذ 7 ثواني
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