حوادث
الاتجار الدولي في المخدرات يطيح بتونسي
نشرة حمراء ومعلومات وفرتها “الأنتربول” كانت وراء القبض عليه ببوزنيقة أطاحت عناصر الأمن الوطني بمفوضية بوزنيقة التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن بن سليمان، الجمعة الماضي، بتونسي أحد أشهر المطلوبين في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، بموجب نشرة حمراء دولية صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”. وجرى اعتقال المتهم، بعد 24أكمل القراءة »
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