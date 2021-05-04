حوادث
إيقاف أخطر “بزناس” بطنجة
وضعت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، مساء الأربعاء الماضي، حدا لنشاط مشتبه فيه يعتبر من بين أكبر مروجي المخدرات القوية بالمدينة، وضبطته متلبسا بحيازة كميات من مخدر الكوكايين والمؤثرات العقلية المعدة للبيع، التي كان يعتزم ترويجها بأحياء المدينة. وأفاد مصدر أمني، أن المشتبه فيه، البالغ منأكمل القراءة »
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