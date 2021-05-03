الأولى
برقية تعزية من الملك إلى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسيـن، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، على إثر وفاة عمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال. ومما جاء في برقية جلالة الملك “تلقيت ببالغ التأثر والأسى نعي المشمول بعفو الله ورحمته، عمكمأكمل القراءة »
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