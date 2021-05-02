النموذج التنموي الوطني لقطاع السكك الحديدية يثير اهتماما كبيرا خلال مؤتمر دولي

أثار نموذج التنمية المستدامة لقطاع السكك الحديدية المغربي اهتماما كبيرا خلال مؤتمر دولي نظم، أخيرا، بتعاون مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية- فرع إفريقيا.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية فرع إفريقيا، ربيع الخليع، قدم خلال هذا المؤتمر الذي عقد تحت شعار “رهانات التنمية المستدامة، أي سكك حديدية للغد”، النموذج التنموي لقطاع السكك الحديدية المغربي والذي أثار اهتمام المشاركين.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يدرج النموذج التنموي للسكك الحديدية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، بناء على التوجيهات والرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع التوفيق بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وشارك في هذا المؤتمر ما يقارب 200 مشارك يمثلون 36 بلدا من خمس قارات من مختلف الآفاق (منظمات مؤسساتية، وشبكات السكك الحديدية، وممولون).

وتوج هذا اللقاء الذي اختتمت به “المحادثات الخضراء” التي انطلقت منذ سنة، في إطار “خميس السكك الحديدية الافريقية” مع ثلة من الشركاء الدوليين والإقليميين (صناع القرار، والمؤسسات، ومديرو البنية الأساسية، والمشغلون، والصناعيون، والممولون والخبراء والباحثون…)، بإصدار نداء الرباط المعروف باسم “اتفاق السكك الحديدية الخضراء الإفريقية من أجل تنقل مستدام”.