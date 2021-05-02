أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد “الاثنين” من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح” على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد “الاثنين”، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبار منها “تسقيف الفائدة لوقف “لهطة” البنوك”، و”فضيحة قضائية تورط الدرك”، ثم صفحات “نحن ورمضان”، التي تتضمن موضوعا بعنوان “حالات صيام المرضعة”، وأيضا سلسلة حلقات رمضانية من بينها “معمرون تحت القبة” و”جرائم في زمن الحجر”، و”حادة أوعكي…المرأة الفولاذية” و”الشاذلي…حقيقة المراجعة الفكرية” و”أصوات منسية من ذاكرة الطرب”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “حركة استثنائية لكبار ضباط الدرك”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “الرجاء يطالب بخرق الحجر”.