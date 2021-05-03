الأولى
احتجاز مغاربة بالجزائر لطلب الفدية
حلت مصالح مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ “ديستي”، أول أمس (السبت)، ألغاز جرائم اختطاف واحتجاز، وقعت في التراب الجزائري، وضحاياها مهاجرون مغاربة يزاولون حرف البناء المتعلقة بالزخرفة والجبس، وغيرها من الفنون التقليدية، والتي بلغت ذروتها إثر العثور على جثة مغربي مثل بها. وعلمت “الصباح” أن الاستخبارات المدنية، منذ علمهاأكمل القراءة »
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