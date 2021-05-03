حوادث
مؤاخذة مضرم النار بمنزل أخته
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة مياوم والحكم عليه ب4 سنوات حبسا نافذا بعد متابعته، من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية إضرام النار عمدا والسكر العلني البين وخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية. وأوقفت الضابطة القضائية بالجديدة المتهم وهو في حالة سكر علنيأكمل القراءة »
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