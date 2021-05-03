حوادث
إدانة قابض اختلس 90 مليونا
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، القرار الابتدائي بإدانة متهم بانتحال صفة قابض بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والاستيلاء على مداخيل فاقت 90 مليون سنتيم، متحصلة من فواتير استهلاك زبنائه للمادتين لعدة شهور، قبل اكتشاف أمره من قبل مسؤولي المكتب. وأدين المتهم المعتقل بسنتين حبسا نافذاأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.