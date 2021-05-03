بانوراما
الحسن الثاني لاحسينة: “حسن عليا ديك اللحية”
حمو فاضيلي…الكومندو 3 بصم حمو فاضلي سجله الكروي بمداد من الفخر والاعتزاز، وهو لاعب للجيش الملكي والمنتخب الوطني في الثمانينات من القرن الماضي. لقب فاضلي ب»الكومندو»، نسبة إلى قتاليته ونديته داخل رقعة الميدان. يحكي فاضلي في سلسلة حلقات مع «الصباح» عن تجربته مع الجيش والمنتخب الوطني ودوافع إبعاده عن المونديالأكمل القراءة »
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