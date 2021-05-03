اذاعة وتلفزيون
عناصر التحليل لفهم العرض التلفزي في رمضان
العلاقة بين الجمهور والتلفزيون وعوامل الإقبال على المشاهدة يتحدث عبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، في الورقة التالية عن بعض عناصر التحليل لفهم العرض التلفزي في رمضان من خلال عدة محاور لخصها في خصوصية الفترة في حياة الجمهور ، والعلاقة بين المشاهد والتلفزيون وعوامل الإقبال علىأكمل القراءة »
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