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عفيفة الحسينات في “حكاياتها”
أصدرت، أخيرا، عفيفة الحسينات، الشاعرة والناقدة السينمائية ديوانا شعريا بعنوان “حكاياتها”، والذي يتضمن قصائد بالعربية والإنجليزية، والتي ليست ترجمة، بل تتناول كل واحدة منها موضوعا مختلفا. ومن بين قصائد الشاعرة عفيفة الحسينات بالعربية “من أجل ذلك” و”ظلام ونور” و”تساؤلات” و”نساء” و”شجرة” و”سراب وصقيع” و”ترانيم صوت”. وقالت عائشة بلعربي، أستاذة فخريةأكمل القراءة »
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