حوادث
التحقيق في ظروف سقوط تلميذة بثانوية
باشرت الضابطة القضائية للدرك بمولاي يعقوب، بحثا في أسباب وحيثيات إصابة تلميذة بثانوية تأهيلية بجروح بالغة، صباح الاثنين الماضي لتنقل في حالة صحية حرجة لقسم مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث وضعت تحت العناية الطبية المركزة. واستمعت الضابطة إلى زميلات وزملاء للتلميذة في عقدها الثاني، ممن عاينوها، لفكأكمل القراءة »
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