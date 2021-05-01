الرياضة
خاليلوزيتش يفاوض هداف تولوز
علمت «الصباح» أن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، يحاول إقناع أمين عدلي، مهاجم تولوز الفرنسي، باللعب للأسود في المرحلة المقبلة. وكشفت مصادر مطلعة أن خاليلوزيتش اتصل بعدلي، البالغ من العمر 20 عاما، بعدما أعجب بمؤهلاته الفنية والبدنية في الدوري الفرنسي. وفرض عدلي مكانته بتولوز، بعدما أحرز ثمانية أهداف، وخمس تمريرات حاسمة،أكمل القراءة »
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