خاص
تاونات مشتل الأعشاب الطبية والعطرية
16 جماعة استفادت من مشروع ضمن مخطط المغرب الأخضر زاد الاهتمام بالأعشاب الطبية والعطرية بعد إحداث معهد مختص بساحل بوطاهر/ مزراوة بإقليم تاونات الذي أصبح مشتلا للإنتاج والتقطير بعد إطلاق مشاريع وتثبيت العمل التعاوني في المجال. وأضحى قطاعا مراهنا عليه لإنعاش الاقتصاد المحلي وإثراء الدخل الفردي لفئة عريضة من الفلاحينأكمل القراءة »
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