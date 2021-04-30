حوادث
استعراضات خطيرة بالسيارة تطيح بشاب
تفاعلت ولاية أمن مكناس، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة بداية الأسبوع الجاري، يظهر قيام سائقي سيارتين من الشباب المتهور بمناورات استعراضية خطيرة، تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق. وحسب مصادر «الصباح»، أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضيةأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.