خاص
جهة الشرق… تثمين الحوامض والخضر
تعد الزراعة الركيزة التاريخية لاقتصاد المنطقة الشرقية، بمساحة زراعية واسعة تقارب 744هكتارا، 15٪ منها مسقية ، الأمر الذي دفع الاستثمار الخاص للتوجه بشكل أكبر نحو القطاعات الرئيسية ذات الإمكانات الزراعية القوية والواعدة، إذ تبين خلال عمليات التثمين، إمكانات كبيرة في زراعة الزيتون والحوامض والبستنة وقطاعات التمور. لقد أصبحت المنتجات الزراعيةأكمل القراءة »
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