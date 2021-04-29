الأولى
مدير بنك زور أختام كولونيل
تلاعب في منح “كريديات” لجنود بوثائق مزورة ولجنة تفتيش كشفت خروقاته أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، بإيداع مدير وكالة بنكية وجندي، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، على خلفية فضيحة “الكريديات” المزورة الخاصة بالجنود، وتزوير توقيع وأختام كولونيل، للتأشير على الملفاتأكمل القراءة »
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