الرياضة
كورونا يواصل التوغل بالوداد
إصابتان جديدتان وتكثيف التحاليل والفريق يواجه المحمدية اليوم واصل فيروس كورونا زحفه داخل الوداد الرياضي، إذ كشفت التحاليل إصابة عضو من الطاقم التقني وآخر من الطاقم الطبي، إذ خضع إلى الحجر الصحي، رفقة الحالات الخمس الأولى التي سجلت قبل أيام. واقترحت السلطات الطبية للبيضاء إجراء تحاليل دورية للاعبي الوداد والطاقمينأكمل القراءة »
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