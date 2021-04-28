fbpx
الرياضة

النصيري لتعويض موراتا بجوفنتوس

منذ 9 دقائق
Sevilla's Moroccan forward Youssef En-Nesyri celebrates after scoring a goal during the Spanish League football match between Sevilla and Osasuna at the Ramon Sanchez Pizjuan stadium in Sevilla on March 1, 2020. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
يسعى جوفنتوس الإيطالي إلى التعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، هداف إشبيلية، لتعويض رحيل محتمل لمهاجمه الإسباني ألفارو موراتا المعار من أتلتيكو مدريد. ويستعد جوفنتوس لتقديم عرض للاستفادة من خدمات النصيري، فيما أبدى إشبيلية استعداده للدخول في مفاوضات لتسريح اللاعب. وأكدت تقارير إعلامية إنجليزية أن النادي الأندلسي يأمل في بيعأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 9 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى