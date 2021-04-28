الرياضة
النصيري لتعويض موراتا بجوفنتوس
يسعى جوفنتوس الإيطالي إلى التعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، هداف إشبيلية، لتعويض رحيل محتمل لمهاجمه الإسباني ألفارو موراتا المعار من أتلتيكو مدريد. ويستعد جوفنتوس لتقديم عرض للاستفادة من خدمات النصيري، فيما أبدى إشبيلية استعداده للدخول في مفاوضات لتسريح اللاعب. وأكدت تقارير إعلامية إنجليزية أن النادي الأندلسي يأمل في بيعأكمل القراءة »
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