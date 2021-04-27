وطنية
العنصر يطالب بمخطط استعجالي
طالب امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، لجنة اليقظة الاقتصادية بإعلان مخطط استعجالي لدعم الفئات المتضررة من تداعيات جائحة “كورونا” والتدابير الوقائية المتخذة. ودعا المكتب السياسي، وهو يستحضر ما نجم عن الجائحة من أضرار متواصلة على عدة قطاعات وخدمات، إلى الإعلان عن مخطط استعجالي لإنقاذ القطاعات المتضررة ودعم الفئات الاجتماعيةأكمل القراءة »
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